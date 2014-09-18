Макумба Канджи - статистика
#59 | Нападающий
|Имя
|Макумба
|Фамилия
|Канджи
|Команда
|Лахти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Макумба
|Фамилия
|Канджи
|Команда
|Лахти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|6
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:1
|ХИК (Хельсинки)
|51'
|27.11.2014
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|90' 90'
|06.11.2014
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|2:1
|Торино (Турин)
|23.10.2014
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|85'
|02.10.2014
|43' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|18.09.2014
|71' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)