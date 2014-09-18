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    Макумба Канджи - статистика

    #59 | Нападающий
    Имя Макумба
    Фамилия Канджи
    Команда Лахти
    Состав Основной
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 августа 1985 (37 лет)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 6 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:1 ХИК (Хельсинки)
    51'
    27.11.2014 1' -90' ХИК (Хельсинки) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    90' 90'
    06.11.2014 1' -90' ХИК (Хельсинки) 2:1 Торино (Турин)
    23.10.2014 1' -90' Торино (Турин) 2:0 ХИК (Хельсинки)
    85'
    02.10.2014 43' -90' ХИК (Хельсинки) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    18.09.2014 71' -90' Копенгаген (Копенгаген) 2:0 ХИК (Хельсинки)
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