Николас Кастильо - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Кастильо
|Команда
|Америка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ренка
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Кастильо
|Команда
|Америка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ренка
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чили
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.07.2019
|83' -90'
|Аргентина
|2:1
|Чили
|04.07.2019
|89' -90'
|Чили
|0:3
|Перу
|29.06.2019
|Был в запасе
|Колумбия
|0:0
(4:5)п
|Чили
|25.06.2019
|90' -90'
|Чили
|0:1
|Уругвай
|22.06.2019
|Был в запасе
|Эквадор
|1:2
|Чили
|18.06.2019
|Был в запасе
|Япония
|0:4
|Чили