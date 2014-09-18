Бруно Насименто - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Насименто
|Команда
|Тондела
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1991 (31 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Насименто
|Команда
|Тондела
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эшторил
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Эшторил (Эшторил)
|16'
|28.11.2014
|Был в запасе
|Эшторил (Эшторил)
|3:3
|ПСВ (Эйндховен)
|06.11.2014
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:0
|Эшторил (Эшторил)
|23.10.2014
|Был в запасе
|Эшторил (Эшторил)
|1:2
|Динамо (Москва)
|02.10.2014
|1' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|18.09.2014
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Эшторил (Эшторил)