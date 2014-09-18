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    Бруно Насименто - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Бруно
    Фамилия Насименто
    Команда Тондела
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 мая 1991 (31 год)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эшторил 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:1 Эшторил (Эшторил)
    16'
    28.11.2014 Был в запасе Эшторил (Эшторил) 3:3 ПСВ (Эйндховен)
    06.11.2014 Был в запасе Динамо (Москва) 1:0 Эшторил (Эшторил)
    23.10.2014 Был в запасе Эшторил (Эшторил) 1:2 Динамо (Москва)
    02.10.2014 1' -90' Эшторил (Эшторил) 2:0 Панатинаикос (Афины)
    18.09.2014 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 1:0 Эшторил (Эшторил)
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