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    Павел Кешек - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Павел
    Фамилия Кешек
    Команда Эшторил
    Состав Основной
    Родной город Варшава
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эшторил 3 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:1 Эшторил (Эшторил)
    28.11.2014 1' -90' Эшторил (Эшторил) 3:3 ПСВ (Эйндховен)
    06.11.2014 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Эшторил (Эшторил)
    23.10.2014 Был в запасе Эшторил (Эшторил) 1:2 Динамо (Москва)
    02.10.2014 Был в запасе Эшторил (Эшторил) 2:0 Панатинаикос (Афины)
    18.09.2014 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:0 Эшторил (Эшторил)
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