Павел Кешек - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Кешек
|Команда
|Эшторил
|Состав
|Основной
|Родной город
|Варшава
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Кешек
|Команда
|Эшторил
|Состав
|Основной
|Родной город
|Варшава
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эшторил
|3
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Эшторил (Эшторил)
|28.11.2014
|1' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|3:3
|ПСВ (Эйндховен)
|06.11.2014
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Эшторил (Эшторил)
|23.10.2014
|Был в запасе
|Эшторил (Эшторил)
|1:2
|Динамо (Москва)
|02.10.2014
|Был в запасе
|Эшторил (Эшторил)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|18.09.2014
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Эшторил (Эшторил)