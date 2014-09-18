Христос Донис - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Христос
|Фамилия
|Донис
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Христос
|Фамилия
|Донис
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Эшторил (Эшторил)
|27.11.2014
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2014
|44' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:3
|ПСВ (Эйндховен)
|23.10.2014
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|02.10.2014
|56' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|18.09.2014
|57' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:2
|Динамо (Москва)