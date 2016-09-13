Давиде Калла - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Калла
|Команда
|Винтертур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винтертур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Калла
|Команда
|Винтертур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винтертур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2016
|59' -90'
|Базель (Базель)
|1:4
|Арсенал (Лондон)
|23.11.2016
|85' -90'
|Лудогорец (Разград)
|0:0
|Базель (Базель)
|01.11.2016
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|19.10.2016
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Базель (Базель)
|28.09.2016
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Базель (Базель)
|13.09.2016
|82' -90'
|Базель (Базель)
|1:1
|Лудогорец (Разград)