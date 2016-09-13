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    Давиде Калла - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Давиде
    Фамилия Калла
    Команда Винтертур
    Состав Основной
    Родной город Винтертур
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 октября 1984 (38 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2016 59' -90' Базель (Базель) 1:4 Арсенал (Лондон)
    23.11.2016 85' -90' Лудогорец (Разград) 0:0 Базель (Базель)
    01.11.2016 Был в запасе Базель (Базель) 1:2 ПСЖ (Париж)
    19.10.2016 Был в запасе ПСЖ (Париж) 3:0 Базель (Базель)
    28.09.2016 Был в запасе Арсенал (Лондон) 2:0 Базель (Базель)
    13.09.2016 82' -90' Базель (Базель) 1:1 Лудогорец (Разград)
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