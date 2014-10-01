Ахмед Хамуди - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Хамуди
|Команда
|Замалек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Хамуди
|Команда
|Замалек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2015
|83' -95'
|Базель (Базель)
|1:1
|Порту (Порту)
|09.12.2014
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Базель (Базель)
|26.11.2014
|76' -90'
|Базель (Базель)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|04.11.2014
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|4:0
|Лудогорец (Разград)
|22.10.2014
|84' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Базель (Базель)
|01.10.2014
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)