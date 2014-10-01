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    Ахмед Хамуди - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Ахмед
    Фамилия Хамуди
    Команда Замалек
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июля 1990 (32 года)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2015 83' -95' Базель (Базель) 1:1 Порту (Порту)
    09.12.2014 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Базель (Базель)
    26.11.2014 76' -90' Базель (Базель) 0:1 Реал (Мадрид)
    04.11.2014 Был в запасе Базель (Базель) 4:0 Лудогорец (Разград)
    22.10.2014 84' -90' Лудогорец (Разград) 1:0 Базель (Базель)
    01.10.2014 1' -90' Базель (Базель) 1:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
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