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    Антонио Маццотта - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Антонио
    Фамилия Маццотта
    Команда Кротоне
    Состав Основной
    Родной город Палермо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 августа 1989 (33 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кротоне 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    17.01.2021 80' -90' Кротоне (Кротоне) 4:1 Беневенто (Беневенто)
    10.01.2021 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    03.10.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:1 Кротоне (Кротоне)
    27.09.2020 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Милан (Милан)
    20.09.2020 1' -46' Дженоа (Генуя) 4:1 Кротоне (Кротоне)
    32'
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