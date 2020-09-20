Антонио Маццотта - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Маццотта
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Палермо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1989 (33 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Маццотта
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Палермо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кротоне
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.01.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|17.01.2021
|80' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Беневенто (Беневенто)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:1
|Кротоне (Кротоне)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Милан (Милан)
|20.09.2020
|1' -46'
|Дженоа (Генуя)
|4:1
|Кротоне (Кротоне)
|32'