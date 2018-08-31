|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2018
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.10.2018
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|19.10.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.10.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.09.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Суонси (Суонси)
|19.09.2018
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|31.08.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)