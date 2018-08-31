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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Мидлсбро
Лидс - Мидлсбро: обзор матча 31 августа 2018
Лидс
31.08.2018, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Мидлсбро
90'
+5
Желтая карточка
Э. Флинт
80'
Желтая карточка
Д. Айяла
Желтая карточка
Л. Купер
78'
Желтая карточка
Г. Берарди
73'
62'
Желтая карточка
А. Клэйтон
55'
Желтая карточка
М. Бешич
Желтая карточка
Б. Дуглас
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
12
Эйлинг
6
Купер
30
Дуглас
7
Алиоски
27
Филлипс
28
Берарди
43
Клих
11
Харрисон
7
Руф
3-3-3-1
12
Рэндольф
44
Флинт
4
Айяла
23
Фрай
32
Фрэнд
17
Бешич
5
Шоттон
7
Клэйтон
16
Хаусон
19
Даунинг
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Лидс
Мидлсбро
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Димитриос Константопулос
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Лидс - Мидлсбро
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
1 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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