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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Мидлсбро
Халл Сити - Мидлсбро: обзор матча 29 сентября 2018
Халл Сити
29.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
69'
Д. Боуэн (П)
51'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Мидлсбро
82'
Желтая карточка
Э. Флинт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Боуэн
69'
63'
Желтая карточка
А. Клэйтон
51'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Д. Хаусон
Желтая карточка
М. Хенриксен
41'
Желтая карточка
Д. Ирвин
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
32
Бурк
4
Элфик
30
де Вейс
2
Личай
34
Кейн
11
Гросицки
7
Хенриксен
36
Ирвин
18
Мартин
20
Боуэн
3-2-3-2
12
Рэндольф
32
Фрэнд
44
Флинт
4
Айяла
5
Шоттон
45
МакКуин
16
Хаусон
7
Клэйтон
6
Сэйвилл
9
Хагилл
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Халл Сити
Мидлсбро
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Халл Сити - Мидлсбро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
1 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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