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    Василий Азаров - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Василий
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Азаров
    Команда Рязань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 августа 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Вес 78
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 4 -8 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2016 1' -90' Тюмень (Тюмень) 3:1 Енисей (Красноярск)
    25.04.2016 Был в запасе Армавир (Армавир) 2:3 Енисей (Красноярск)
    27.03.2016 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:3 Тосно (Тосно)
    20.03.2016 1' -90' Арсенал (Тула) 2:0 Енисей (Красноярск)
    45'
    16.03.2016 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:3 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    12.03.2016 1' -90' Енисей (Красноярск) 4:0 Байкал (Иркутск)
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