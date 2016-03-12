Василий Азаров - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Василий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Азаров
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Василий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Азаров
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|4
|-8
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2016
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|3:1
|Енисей (Красноярск)
|25.04.2016
|Был в запасе
|Армавир (Армавир)
|2:3
|Енисей (Красноярск)
|27.03.2016
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:3
|Тосно (Тосно)
|20.03.2016
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|45'
|16.03.2016
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|12.03.2016
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|4:0
|Байкал (Иркутск)