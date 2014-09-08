Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Штефан Бургиу - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Штефан
    Фамилия Бургиу
    Команда Зимбру
    Состав Основной
    Родной город Зэикань
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 марта 1991 (31 год)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2015 1' -90' Швеция 2:0 Молдавия
    09.10.2015 1' -90' Молдавия 1:2 Россия
    08.09.2015 Был в запасе Молдавия 0:2 Черногория
    05.09.2015 Был в запасе Австрия 1:0 Молдавия
    27.03.2015 Был в запасе Молдавия 0:2 Швеция
    09.10.2014 Был в запасе Молдавия 1:2 Австрия
    08.09.2014 Был в запасе Черногория 2:0 Молдавия
    • Читайте нас: 
    11