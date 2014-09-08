Штефан Бургиу - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Бургиу
|Команда
|Зимбру
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зэикань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Бургиу
|Команда
|Зимбру
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зэикань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Молдавия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2015
|1' -90'
|Швеция
|2:0
|Молдавия
|09.10.2015
|1' -90'
|Молдавия
|1:2
|Россия
|08.09.2015
|Был в запасе
|Молдавия
|0:2
|Черногория
|05.09.2015
|Был в запасе
|Австрия
|1:0
|Молдавия
|27.03.2015
|Был в запасе
|Молдавия
|0:2
|Швеция
|09.10.2014
|Был в запасе
|Молдавия
|1:2
|Австрия
|08.09.2014
|Был в запасе
|Черногория
|2:0
|Молдавия