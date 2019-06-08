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    Агабала Рамазанов - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Агабала
    Фамилия Рамазанов
    Команда Карабах
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 января 1993 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2019 Был в запасе Азербайджан 0:2 Уэльс
    13.10.2019 1' -90' Венгрия 1:0 Азербайджан
    09.09.2019 Был в запасе Азербайджан 1:1 Хорватия
    06.09.2019 Был в запасе Уэльс 2:1 Азербайджан
    11.06.2019 1' -61' Азербайджан 1:5 Словакия
    08.06.2019 59' -90' Азербайджан 1:3 Венгрия
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