Агабала Рамазанов - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Агабала
|Фамилия
|Рамазанов
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 1993 (30 лет)
|Имя
|Агабала
|Фамилия
|Рамазанов
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 1993 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2019
|Был в запасе
|Азербайджан
|0:2
|Уэльс
|13.10.2019
|1' -90'
|Венгрия
|1:0
|Азербайджан
|09.09.2019
|Был в запасе
|Азербайджан
|1:1
|Хорватия
|06.09.2019
|Был в запасе
|Уэльс
|2:1
|Азербайджан
|11.06.2019
|1' -61'
|Азербайджан
|1:5
|Словакия
|08.06.2019
|59' -90'
|Азербайджан
|1:3
|Венгрия