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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Азербайджан - Уэльс
Азербайджан - Уэльс: обзор матча 16 ноября 2019
Азербайджан
16.11.2019, суббота, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 9 тур
0 : 2
Завершен
Уэльс
10'
К. Мур
34'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Уэльс
89'
Желтая карточка
Х. Уилсон
Желтая карточка
Б. Гусейнов
89'
Желтая карточка
Ш. Рахимов
89'
Желтая карточка
Р. Шейдаев
68'
Желтая карточка
Д. Назаров
40'
34'
ГОЛ! 0:2!
Х. Уилсон
Пас отдал
Д. Джеймс
14'
Желтая карточка
И. Ампаду
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Мур
Пас отдал
Х. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
0
Шахрияр Рахимов
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
21
Том Кинг
ВР
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
2-1-3-3
4
Мустафазаде
0
Пашаев
2
Гараев
0
Рахимов
20
Алмейда
7
Абдуллаев
13
Назаров
11
Шейдаев
5
Кривоцюк
3-2-3-1
1
Хеннесси
5
Ампаду
2
Мефам
17
Локьер
14
Робертс
4
Дэвис
11
Бэйл
8
Уилсон
20
Джеймс
13
Мур
Остались в запасе
Азербайджан
Уэльс
1
Мехти Дженетов
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
21
Адам Дэвис
ВР
21
Том Кинг
ВР
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
21
Том Кинг
ВР
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
Главный тренер
Райан Гиггз
Статистика матча Азербайджан - Уэльс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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