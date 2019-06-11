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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Азербайджан - Словакия
Азербайджан - Словакия: обзор матча 11 июня 2019
Азербайджан
11.06.2019, вторник, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 4 тур
1 : 5
Завершен
Словакия
29'
Р. Шейдаев
8'
С. Лоботка
27'
Ю. Куцка
30'
М. Гамшик
57'
М. Гамшик
85'
Д. Ганцко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Словакия
Замена
Р. Дадашов
️️️️
А. Абдуллаев
89'
85'
ГОЛ! 1:5!
Д. Ганцко
Пас отдал
О. Дуда
84'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
С. Лоботка
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Р. Эюбов
79'
71'
Замена
О. Дуда
️️️️
Р. Боженик
Желтая карточка
А. Кривоцюк
70'
Замена
М. Эмрели
️️️️
А. Рамазанов
61'
57'
ГОЛ! 1:4!
М. Гамшик
Пас отдал
Д. Вавро
30'
ГОЛ! 1:3!
М. Гамшик
Пас отдал
Ю. Куцка
ГОЛ! 1:2!
Р. Шейдаев
29'
27'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Куцка
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Лоботка
Пас отдал
Р. Мак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
0
Шахрияр Рахимов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
0
Рашад Эюбов
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
Азербайджан
0
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
2-1-3-4
1
Агаев
15
Гусейнов
18
Медведев
2
Гараев
0
Рахимов
7
Абдуллаев
20
Алмейда
5
Кривоцюк
11
Шейдаев
18
Рамазанов
0
Эюбов
4-4-1-1
1
Дубравка
2
Пекарик
16
Ганцко
3
Вавро
14
Шкриньяр
10
Русняк
19
Куцка
17
Гамшик
22
Лоботка
20
Мак
9
Боженик
0
Эюбов
8
Махмудов
8
Махмудов
0
Эюбов
7
Абдуллаев
9
Дадашов
9
Дадашов
7
Абдуллаев
18
Рамазанов
10
Эмрели
10
Эмрели
18
Рамазанов
9
Боженик
8
Дуда
8
Дуда
9
Боженик
22
Лоботка
6
Грегуш
6
Грегуш
22
Лоботка
Остались в запасе
Азербайджан
Словакия
0
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
19
Намик Алескеров
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
23
Матуш Козачик
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Павел Хапал
Остались в запасе
0
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
19
Намик Алескеров
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Остались в запасе
23
Матуш Козачик
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Никола Юрчевич
Главный тренер
Павел Хапал
Статистика матча Азербайджан - Словакия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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