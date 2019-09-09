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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Азербайджан - Хорватия
Азербайджан - Хорватия: обзор матча 09 сентября 2019
Азербайджан
09.09.2019, понедельник, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 6 тур
1 : 1
Завершен
Хорватия
11'
Л. Модрич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Хорватия
Желтая карточка
М. Медведев
90'
+3
70'
Желтая карточка
Б. Баришич
Желтая карточка
Д. Назаров
67'
21'
Желтая карточка
М. Брозович
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Модрич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
0
Шахрияр Рахимов
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Анте Ребич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
0
Рашад Эюбов
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
6
Матей Митрович
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
15
Марко Рог
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
0
Мийо Цакташ
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
4-1-1-4
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
0
Пашаев
18
Медведев
2
Гараев
0
Рахимов
5
Кривоцюк
10
Эмрели
13
Назаров
11
Шейдаев
3-1-1-3-1
1
Ливакович
6
Ловрен
21
Вида
3
Баришич
11
Брозович
10
Модрич
14
Перишич
13
Влашич
17
Ребич
17
Петкович
Остались в запасе
Азербайджан
Хорватия
23
Салахат Агаев
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
0
Рашад Эюбов
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
12
Ловре Калинич
ВР
6
Матей Митрович
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
0
Мийо Цакташ
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
23
Салахат Агаев
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
0
Рашад Эюбов
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
12
Ловре Калинич
ВР
6
Матей Митрович
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
0
Мийо Цакташ
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Айхан Аббасов
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Азербайджан - Хорватия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
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