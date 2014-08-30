|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2015
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|17.04.2015
|80' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|21.11.2014
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|13.09.2014
|83' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Рубин (мол) (Казань)
|30.08.2014
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)