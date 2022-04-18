Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Вильярреал
Жерар Морено
Новости
€ 2,50 млн
Жерар Морено - новости
Вильярреал
7 апреля 1992 (34), Санта-Перпетуа-де-Могода
#7 | Нападающий
177 см | 75 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Лучший бомбардир «Вильярреала» Морено получил мышечную травму за девять дней до матча с «Ливерпулем» в ЛЧ
2022.04.18 22:39
Морено: «Ответный матч с «Баварией» будет гораздо труднее первого. Им нужно отыгрываться»
2022.04.12 08:03
Морено – 1-й игрок сезона топ-5 лиг Европы с голами в 4 турнирах
2021.12.03 21:48
Фото
Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 30-го по 21-е
2021.11.29 19:44
9
Морено – первый за 13 лет номинант на «Золотой мяч» из «Вильярреала»
2021.10.09 18:36
1
Фото
Морено – лучший игрок Лиги Европы-2020/21
2021.08.27 14:00
Фото
Кавани, Фернандеш и Морено – номинанты на звание лучшего игрока Лиги Европы
2021.08.13 14:48
Морено – лучший бомбардир в истории «Вильярреала»
2021.08.12 08:37
Фото
«Вильярреал» продлил контракт с Морено на шесть лет. Он лучший бомбардир в истории клуба
2021.08.10 00:26
Испания в матче с Польшей не реализовала пенальти – четвертый подряд
2021.06.19 23:25
2
Магуайр, Фернандеш, Погба и Кавани – в команде сезона Лиги Европы
2021.05.29 09:39
Джеко, Ван-Биссака, Сака и Морено – претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
2021.04.16 08:35
Бруну Фернандеш – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ
2021.04.09 13:20
1
Примера. Хет-трик Морено принес «Вильярреалу» крупную победу над «Гранадой»
2021.04.03 16:54
Нерес, Оршич, Морено и Майорал – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
2021.03.19 13:19
2
Примера. «Валенсия» проиграла «Вильярреалу», Черышев провел весь матч на скамейке
2020.06.28 20:51
2
Примера. Гол Пике спас «Барселону» от поражения в матче с «Эспаньолом»
2018.02.04 20:05
9
Примера. «Эспаньол» и хихонский «Спортинг» разошлись миром
2017.04.25 22:19
Примера. «Эспаньол» победил «Осасуну» благодаря голам Кайседо и Хурадо
2017.02.26 15:50
1
Морено переходит в «Эспаньол»
2015.08.13 21:06
1
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+