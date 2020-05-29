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Виталий Вернидуб
Статистика
Виталий Вернидуб - статистика
Завершил карьеру
17 октября 1987 (38)
#15 | Защитник
188 см | 78 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Украина. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Украина. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Украина. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Украина. Плей-офф 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Украина. Кубок 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кривбасс
4
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Харьков
0 : 2
29.05.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Кривбасс
2 : 3
23.04.2023
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Кривбасс
0 : 3
12.03.2023
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Кривбасс
1 : 0
03.03.2023
Колос
1' - 90'
61'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Черноморец
0 : 1
02.12.2022
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Кривбасс
2 : 1
28.11.2022
Днепр-1
1' - 90'
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