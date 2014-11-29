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    Томас Брекер - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Томас
    Фамилия Брекер
    Команда Дуйсбург
    Состав Основной
    Родной город Меппен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 января 1985 (38 лет)
    Рост 187
    Вес 86
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2015 48' -90' Кельн (Кельн) 2:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    18.04.2015 Был в запасе Герта (Берлин) 0:0 Кельн (Кельн)
    12.04.2015 81' -90' Кельн (Кельн) 3:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    87'
    13.12.2014 81' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:2 Кельн (Кельн)
    06.12.2014 71' -90' Кельн (Кельн) 1:2 Аугсбург (Аугсбург)
    29.11.2014 Был в запасе Байер (Леверкузен) 5:1 Кельн (Кельн)
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