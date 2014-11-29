Томас Брекер - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Брекер
|Команда
|Дуйсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Меппен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 1985 (38 лет)
|Рост
|187
|Вес
|86
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Брекер
|Команда
|Дуйсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Меппен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 1985 (38 лет)
|Рост
|187
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2015
|48' -90'
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|18.04.2015
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|12.04.2015
|81' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|87'
|13.12.2014
|81' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:2
|Кельн (Кельн)
|06.12.2014
|71' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|5:1
|Кельн (Кельн)