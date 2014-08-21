Уго Лопес - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хихон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хихон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2014
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:1
|Аполлон (Лимассол)
|06.11.2014
|65' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|0:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|23.10.2014
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:0
|Аполлон (Лимассол)
|02.10.2014
|1' -46'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:0
|Аполлон (Лимассол)
|18.09.2014
|78' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:2
|Цюрих (Цюрих)
|28.08.2014
|79' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:4
|Аполлон (Лимассол)
|82'
|21.08.2014
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Локомотив (Москва)