Андреас Кристенсен Брун - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Кристенсен Брун
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1994 (29 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Кристенсен Брун
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2015
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Ольборг (Ольборг)
|19.02.2015
|1' -46'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)
|11.12.2014
|1' -63'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|27.11.2014
|1' -77'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|06.11.2014
|1' -82'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|23.10.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|3:0
|Динамо (Киев)
|38'
|02.10.2014
|66' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|18.09.2014
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|6:0
|Ольборг (Ольборг)