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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ольборг - Риу Аве
Ольборг - Риу Аве: обзор матча 02 октября 2014
Ольборг
02.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
1 : 0
Завершен
Риу Аве
46'
Н. Хелениус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Риу Аве
Замена
Т. Эневольдсен
️️️️
А. Якобсен
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Тарантини
86'
Желтая карточка
А. Хассан
81'
Желтая карточка
А. Вакасо
Желтая карточка
А. Якобсен
81'
Замена
Т. Аугустинуссен
️️️️
Н. Хелениус
78'
74'
Замена
Р. Брессан
️️️️
Э. Боатенг
Замена
А. Кристенсен Брун
️️️️
Ф. Берстинг
66'
63'
Замена
А. Хассан
️️️️
П. Морейра
62'
Желтая карточка
П. Морейра
ГОЛ! 1:0!
Н. Хелениус
Пас отдал
Д. Гортер
46'
43'
Замена
А. Вилаш-Боаш
️️️️
П. Жуано
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
22
Карстен Кристенсен
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
5
Кеннет Петерсен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Расмус Вюрц
ЦП
21
Каспер Рисгаард
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Риу Аве
1
Кассио
ВР
13
Нуну Лопеш
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
10
Диего Лопес
ЛВ
20
Педру Морейра
ЦП
25
Альхассан Вакасо
ЦП
8
Тарантини
ЦП
17
Укра
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Ольборг
36
Фредерик Реймер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
30
Андреас Кристенсен Брун
ПП
19
Сорен Фредериксен
ЦФ
7
Томас Эневольдсен
ЦФ
Риу Аве
31
Эдерсон
ВР
14
Андре Вилаш-Боаш
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
88
Ренан Брессан
ЦП
33
Уильям Джебор
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-4-1-1
22
Кристенсен
6
Гортер
5
Петерсен
5
Теланнер
3
Дальсгаард
8
Вюрц
21
Рисгаард
6
Томсен
18
Якобсен
10
Берстинг
9
Хелениус
4-3-2-1
1
Кассио
46
Марсело
2
Жуано
8
Пинту
13
Лопеш
20
Педру Морейра
25
Вакасо
8
Тарантини
17
Укра
10
Диего Лопес
9
Боатенг
9
Хелениус
9
Аугустинуссен
9
Аугустинуссен
9
Хелениус
10
Берстинг
30
Кристенсен Брун
30
Кристенсен Брун
10
Берстинг
18
Якобсен
7
Эневольдсен
7
Эневольдсен
18
Якобсен
2
Жуано
14
Вилаш-Боаш
14
Вилаш-Боаш
2
Жуано
9
Боатенг
88
Брессан
88
Брессан
9
Боатенг
20
Педру Морейра
19
Хассан
19
Хассан
20
Педру Морейра
Остались в запасе
Ольборг
Риу Аве
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
19
Сорен Фредериксен
ЦФ
36
Фредерик Реймер
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
33
Уильям Джебор
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
31
Эдерсон
ВР
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
19
Сорен Фредериксен
ЦФ
36
Фредерик Реймер
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
Остались в запасе
33
Уильям Джебор
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
31
Эдерсон
ВР
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Ольборг - Риу Аве
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Энерги Норд Арена
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