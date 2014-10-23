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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ольборг - Динамо К
Ольборг - Динамо К: обзор матча 23 октября 2014
Ольборг
23.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
3 : 0
Завершен
Динамо К
11'
Т. Эневольдсен
38'
Н. Томсен
90+1'
Н. Томсен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Динамо К
ГОЛ! 3:0!
Н. Томсен
Пас отдал
С. Фредериксен
90'
+1
87'
Желтая карточка
Д. Силва
Замена
С. Фредериксен
️️️️
Т. Эневольдсен
87'
Замена
Т. Аугустинуссен
️️️️
Н. Ларсен
83'
Желтая карточка
Р. Теланнер
77'
77'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
Замена
А. Якобсен
️️️️
Н. Хелениус
70'
66'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Ю. Бельханда
64'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
56'
Желтая карточка
Н. Бурда
Желтая карточка
Р. Вюрц
54'
46'
Замена
М. Велозу
️️️️
С. Рыбалка
ГОЛ! 2:0!
Н. Томсен
Пас отдал
А. Кристенсен Брун
38'
ГОЛ! 1:0!
Т. Эневольдсен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
1
Николай Ларсен
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
5
Кеннет Петерсен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
6
Николай Томсен
ЛП
21
Каспер Рисгаард
ЦП
8
Расмус Вюрц
(К)
ЦП
30
Андреас Кристенсен Брун
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
7
Томас Эневольдсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЛЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ОП
37
Сергей Рыбалка
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
(К)
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Ольборг
22
Карстен Кристенсен
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
28
Виктор Альманн
ЦФ
19
Сорен Фредериксен
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-4-2
1
Ларсен
6
Гортер
5
Петерсен
5
Теланнер
3
Дальсгаард
6
Томсен
21
Рисгаард
8
Вюрц
30
Кристенсен Брун
7
Эневольдсен
9
Хелениус
4-2-1-2-1
23
Рыбка
21
Данило Силва
15
Драгович
21
Вида
6
Бурда
8
Сидорчук
37
Рыбалка
20
Бельханда
7
Ярмоленко
17
Ленс
11
Кравец
7
Эневольдсен
19
Фредериксен
19
Фредериксен
7
Эневольдсен
1
Ларсен
9
Аугустинуссен
9
Аугустинуссен
1
Ларсен
9
Хелениус
18
Якобсен
18
Якобсен
9
Хелениус
37
Рыбалка
44
Велозу
44
Велозу
37
Рыбалка
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
20
Бельханда
91
Теодорчик
91
Теодорчик
20
Бельханда
Остались в запасе
Ольборг
Динамо К
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
28
Виктор Альманн
ЦФ
6
Матиас Вихманн
ЦП
22
Карстен Кристенсен
ВР
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
28
Виктор Альманн
ЦФ
6
Матиас Вихманн
ЦП
22
Карстен Кристенсен
ВР
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Ольборг - Динамо К
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Энерги Норд Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 20:50 (прямая)
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