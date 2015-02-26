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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Ольборг
Брюгге - Ольборг: обзор матча 26 февраля 2015
Брюгге
26.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Ольборг
11'
В. Васкес
64'
О. Уларе
74'
Б. Болинголи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Ольборг
Желтая карточка
Т. Диркс
90'
+1
83'
Желтая карточка
Т. Аугустинуссен
Замена
Л. Де Бок
️️️️
Т. Менье
78'
Замена
Т. Диркс
️️️️
В. Васкес
75'
Замена
Ф. Сильва
️️️️
О. Уларе
75'
ГОЛ! 3:0!
Б. Болинголи
Пас отдал
Л. Рафаэлов
74'
70'
Замена
М. Тране
️️️️
Х. Дальсгаард
ГОЛ! 2:0!
О. Уларе
Пас отдал
Р. Вормер
64'
63'
Замена
А. Якобсен
️️️️
Т. Эневольдсен
58'
Замена
Т. Аугустинуссен
️️️️
Р. Вюрц
53'
Желтая карточка
Р. Вюрц
47'
Желтая карточка
К. Рисгаард
ГОЛ! 1:0!
В. Васкес
Пас отдал
Л. Рафаэлов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
13
Мэтью Райан
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Виктор Васкес
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Ольборг
1
Николай Ларсен
ВР
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
5
Кеннет Петерсен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Расмус Вюрц
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
21
Каспер Рисгаард
ЦП
30
Андреас Кристенсен Брун
ПП
2
Патрик Кристенсен
ЦФ
7
Томас Эневольдсен
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
57
Янник Ройтен
ЦП
10
Никола Сторм
ЛФ
19
Том де Суттер
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Ольборг
22
Карстен Кристенсен
ВР
31
Якоб Матиасен Блобьерг
ЛЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
16
Матиас Тране
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
3-2-4-1
13
Райан
2
Де Фаув
6
Дуарте
4
Мехеле
5
Болинголи
12
Менье
7
Васкес
3
Симонс
11
Рафаэлов
25
Вормер
58
Уларе
3-4-3
1
Ларсен
3
Дальсгаард
5
Петерсен
5
Теланнер
30
Кристенсен Брун
6
Томсен
21
Рисгаард
8
Вюрц
9
Хелениус
7
Эневольдсен
2
Кристенсен
12
Менье
28
Де Бок
28
Де Бок
12
Менье
58
Уларе
33
Сильва
33
Сильва
58
Уларе
7
Васкес
55
Диркс
55
Диркс
7
Васкес
3
Дальсгаард
16
Тране
16
Тране
3
Дальсгаард
8
Вюрц
9
Аугустинуссен
9
Аугустинуссен
8
Вюрц
7
Эневольдсен
18
Якобсен
18
Якобсен
7
Эневольдсен
Остались в запасе
Брюгге
Ольборг
10
Никола Сторм
ЛФ
57
Янник Ройтен
ЦП
33
Владан Кужович
ВР
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
22
Карстен Кристенсен
ВР
31
Якоб Матиасен Блобьерг
ЛЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
10
Никола Сторм
ЛФ
57
Янник Ройтен
ЦП
33
Владан Кужович
ВР
19
Том де Суттер
ЦФ
Остались в запасе
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
22
Карстен Кристенсен
ВР
31
Якоб Матиасен Блобьерг
ЛЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Брюгге - Ольборг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Ян Брейдель
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