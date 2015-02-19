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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ольборг - Брюгге
Ольборг - Брюгге: обзор матча 19 февраля 2015
Ольборг
19.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Брюгге
71'
Н. Хелениус (П)
25'
О. Уларе
29'
Л. Рафаэлов
61'
К. Петерсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Брюгге
80'
Замена
Т. де Суттер
️️️️
Л. Рафаэлов
Замена
П. Кристенсен
️️️️
Ф. Берстинг
80'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Н. Хелениус
71'
68'
Замена
В. Васкес
️️️️
О. Уларе
Замена
Т. Эневольдсен
️️️️
А. Якобсен
62'
61'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
К. Петерсен
57'
Замена
Ф. Сильва
️️️️
Ф. Гедоз
Замена
Т. Аугустинуссен
️️️️
А. Кристенсен Брун
46'
29'
ГОЛ! 0:2!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
О. Уларе
25'
ГОЛ! 0:1!
О. Уларе
Пас отдал
Б. Болинголи
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
1
Николай Ларсен
ВР
31
Якоб Матиасен Блобьерг
ЛЗ
5
Кеннет Петерсен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
6
Николай Томсен
ЛП
8
Расмус Вюрц
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
30
Андреас Кристенсен Брун
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Брюгге
13
Мэтью Райан
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Ольборг
22
Карстен Кристенсен
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
16
Матиас Тране
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
2
Патрик Кристенсен
ЦФ
7
Томас Эневольдсен
ЦФ
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
7
Виктор Васкес
ЦП
10
Никола Сторм
ЛФ
19
Том де Суттер
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
4-3-1-2
1
Ларсен
31
Матиасен Блобьерг
5
Петерсен
5
Теланнер
3
Дальсгаард
6
Томсен
8
Вюрц
18
Якобсен
10
Берстинг
30
Кристенсен Брун
9
Хелениус
3-2-3-2
13
Райан
4
Мехеле
2
Де Фаув
6
Дуарте
12
Менье
5
Болинголи
3
Симонс
11
Рафаэлов
25
Вормер
10
Гедоз
58
Уларе
10
Берстинг
2
Кристенсен
2
Кристенсен
10
Берстинг
30
Кристенсен Брун
9
Аугустинуссен
9
Аугустинуссен
30
Кристенсен Брун
18
Якобсен
7
Эневольдсен
7
Эневольдсен
18
Якобсен
10
Гедоз
33
Сильва
33
Сильва
10
Гедоз
58
Уларе
7
Васкес
7
Васкес
58
Уларе
11
Рафаэлов
19
де Суттер
19
де Суттер
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Ольборг
Брюгге
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
16
Матиас Тране
ЦП
22
Карстен Кристенсен
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
Главный тренер
Кент Нильсен
10
Никола Сторм
ЛФ
33
Владан Кужович
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
16
Матиас Тране
ЦП
22
Карстен Кристенсен
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
Остались в запасе
10
Никола Сторм
ЛФ
33
Владан Кужович
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Ольборг - Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Том-Харальд Хаген
(Груэ)
Стадион:
Энерги Норд Арена
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