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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риу Аве - Ольборг
Риу Аве - Ольборг: обзор матча 11 декабря 2014
Риу Аве
11.12.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
2 : 0
Завершен
Ольборг
59'
Й. Дель Валье
79'
Й. Дель Валье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Ольборг
ГОЛ! 2:0!
Й. Дель Валье
Пас отдал
А. Хассан
79'
Замена
А. Вакасо
️️️️
Г. Ледеш
77'
Замена
Тарантини
️️️️
Р. Брессан
75'
74'
Замена
С. Фредериксен
️️️️
К. Рисгаард
Замена
Укра
️️️️
Э. Боатенг
68'
63'
Замена
А. Якобсен
️️️️
А. Кристенсен Брун
ГОЛ! 1:0!
Й. Дель Валье
Пас отдал
Р. Брессан
59'
14'
Желтая карточка
Р. Теланнер
11'
Замена
Я. Матиасен Блобьерг
️️️️
Д. Гортер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Кассио
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
14
Андре Вилаш-Боаш
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
12
Лионн
ПЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
7
Гуш Ледеш
ОП
20
Педру Морейра
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Ольборг
1
Николай Ларсен
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
5
Кеннет Петерсен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
6
Николай Томсен
ЛП
8
Расмус Вюрц
ЦП
21
Каспер Рисгаард
ЦП
30
Андреас Кристенсен Брун
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
7
Томас Эневольдсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Риу Аве
31
Эдерсон
ВР
10
Диего Лопес
ЛВ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
8
Тарантини
ЦП
17
Укра
ПВ
33
Уильям Джебор
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Ольборг
22
Карстен Кристенсен
ВР
31
Якоб Матиасен Блобьерг
ЛЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
19
Сорен Фредериксен
ЦФ
28
Виктор Альманн
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кассио
8
Пинту
14
Вилаш-Боаш
24
Миранда
12
Лионн
7
Ледеш
20
Педру Морейра
88
Брессан
28
Дель Валье
9
Боатенг
19
Хассан
4-4-2
1
Ларсен
3
Дальсгаард
5
Петерсен
5
Теланнер
6
Гортер
30
Кристенсен Брун
8
Вюрц
21
Рисгаард
6
Томсен
7
Эневольдсен
9
Хелениус
7
Ледеш
25
Вакасо
25
Вакасо
7
Ледеш
88
Брессан
8
Тарантини
8
Тарантини
88
Брессан
9
Боатенг
17
Укра
17
Укра
9
Боатенг
21
Рисгаард
19
Фредериксен
19
Фредериксен
21
Рисгаард
6
Гортер
31
Матиасен Блобьерг
31
Матиасен Блобьерг
6
Гортер
30
Кристенсен Брун
18
Якобсен
18
Якобсен
30
Кристенсен Брун
Остались в запасе
Риу Аве
Ольборг
33
Уильям Джебор
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
31
Эдерсон
ВР
10
Диего Лопес
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
6
Матиас Вихманн
ЦП
28
Виктор Альманн
ЦФ
22
Карстен Кристенсен
ВР
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
33
Уильям Джебор
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
31
Эдерсон
ВР
10
Диего Лопес
ЛВ
Остались в запасе
6
Матиас Вихманн
ЦП
28
Виктор Альманн
ЦФ
22
Карстен Кристенсен
ВР
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Риу Аве - Ольборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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