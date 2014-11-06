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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Ольборг
Динамо К - Ольборг: обзор матча 06 ноября 2014
Динамо К
06.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ольборг
70'
Д. Вида
90+3'
О. Гусев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ольборг
ГОЛ! 2:0!
О. Гусев
90'
+3
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Ярмоленко
83'
82'
Замена
С. Фредериксен
️️️️
А. Кристенсен Брун
81'
Замена
В. Альманн
️️️️
Р. Вюрц
Желтая карточка
С. Сидорчук
75'
Замена
М. Велозу
️️️️
С. Сидорчук
75'
Замена
Н. Бурда
️️️️
Д. Ленс
71'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вида
Пас отдал
А. Ярмоленко
70'
Красная карточка
А. Драгович
67'
65'
Замена
Т. Аугустинуссен
️️️️
Т. Эневольдсен
Желтая карточка
А. Шовковский
51'
Желтая карточка
Д. Вида
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ОП
8
Сергей Сидорчук
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Ольборг
1
Николай Ларсен
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
5
Кеннет Петерсен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
6
Николай Томсен
ЛП
21
Каспер Рисгаард
ЦП
8
Расмус Вюрц
(К)
ЦП
30
Андреас Кристенсен Брун
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
7
Томас Эневольдсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Ольборг
22
Карстен Кристенсен
ВР
31
Якоб Матиасен Блобьерг
ЛЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
19
Сорен Фредериксен
ЦФ
28
Виктор Альманн
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Шовковский
21
Вида
34
Хачериди
15
Драгович
21
Данило Силва
37
Рыбалка
8
Сидорчук
20
Бельханда
17
Ленс
7
Ярмоленко
11
Кравец
4-4-2
1
Ларсен
3
Дальсгаард
5
Петерсен
5
Теланнер
6
Гортер
30
Кристенсен Брун
21
Рисгаард
8
Вюрц
6
Томсен
7
Эневольдсен
9
Хелениус
17
Ленс
6
Бурда
6
Бурда
17
Ленс
8
Сидорчук
44
Велозу
44
Велозу
8
Сидорчук
7
Ярмоленко
20
Гусев
20
Гусев
7
Ярмоленко
30
Кристенсен Брун
19
Фредериксен
19
Фредериксен
30
Кристенсен Брун
8
Вюрц
28
Альманн
28
Альманн
8
Вюрц
7
Эневольдсен
9
Аугустинуссен
9
Аугустинуссен
7
Эневольдсен
Остались в запасе
Динамо К
Ольборг
23
Александр Рыбка
ВР
90
Роман Безус
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
22
Карстен Кристенсен
ВР
31
Якоб Матиасен Блобьерг
ЛЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
90
Роман Безус
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
22
Карстен Кристенсен
ВР
31
Якоб Матиасен Блобьерг
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Динамо К - Ольборг
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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