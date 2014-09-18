Расмус Вюрц - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Вюрц
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скиве
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Вюрц
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скиве
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2015
|1' -58'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Ольборг (Ольборг)
|53'
|19.02.2015
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)
|11.12.2014
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|27.11.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|06.11.2014
|1' -81'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|23.10.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|3:0
|Динамо (Киев)
|54'
|02.10.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|18.09.2014
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|6:0
|Ольборг (Ольборг)