Кеннет Петерсен - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Кеннет
|Фамилия
|Петерсен
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1985 (38 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Кеннет
|Фамилия
|Петерсен
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1985 (38 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2015
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Ольборг (Ольборг)
|19.02.2015
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)
|61'
|11.12.2014
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|27.11.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|68'
|06.11.2014
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|23.10.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|3:0
|Динамо (Киев)
|02.10.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|18.09.2014
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|6:0
|Ольборг (Ольборг)