Карстен Кристенсен - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Карстен
|Фамилия
|Кристенсен
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вехен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Карстен
|Фамилия
|Кристенсен
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вехен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|2
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2015
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Ольборг (Ольборг)
|19.02.2015
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)
|11.12.2014
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|27.11.2014
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|06.11.2014
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|23.10.2014
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|3:0
|Динамо (Киев)
|02.10.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|18.09.2014
|59' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|6:0
|Ольборг (Ольборг)