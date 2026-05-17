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Дания. Суперлига
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Силькеборг
Николай Ларсен
Статистика
€ 150 тыс
Николай Ларсен - статистика
Силькеборг
9 марта 1991 (35)
#1 | Вратарь
190 см
Дания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Силькеборг
31
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Фредерисия
4 : 1
17.05.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Силькеборг
0 : 4
10.05.2026
Копенгаген
1' - 89'
Дания. Суперлига, 30 тур
Оденсе
2 : 3
03.05.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Силькеборг
2 : 0
26.04.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 27 тур
Силькеборг
2 : 2
19.04.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 26 тур
Силькеборг
3 : 1
12.04.2026
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 25 тур
Копенгаген
7 : 0
05.04.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 24 тур
Рандерс
0 : 3
22.03.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Силькеборг
1 : 1
16.03.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
0 : 4
22.02.2026
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Сендерийск
2 : 1
16.02.2026
Силькеборг
1' - 90'
74'
Дания. Суперлига, 19 тур
Силькеборг
0 : 1
08.02.2026
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
5 : 0
07.12.2025
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Силькеборг
0 : 0
30.11.2025
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
0 : 2
21.11.2025
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Оденсе
1 : 1
07.11.2025
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
0 : 2
02.11.2025
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
1 : 2
26.10.2025
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
3 : 1
17.10.2025
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Орхус
3 : 1
05.10.2025
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
1 : 1
28.09.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
3 : 3
21.09.2025
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
2 : 1
14.09.2025
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
0 : 2
31.08.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
4 : 2
24.08.2025
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
2 : 3
17.08.2025
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
4 : 2
10.08.2025
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Рандерс
1 : 0
03.08.2025
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
0 : 2
27.07.2025
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Брондбю
3 : 0
20.07.2025
Силькеборг
1' - 90'
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