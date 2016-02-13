|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.04.2016
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|4:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|10.04.2016
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|27.02.2016
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|13.02.2016
|45' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|1:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)