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Уотфорд - Сток Сити
Уотфорд - Сток Сити: обзор матча 19 марта 2016
Уотфорд
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Сток Сити
86'
Т. Дини
18'
Д. Уолтерс
51'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Сток Сити
ГОЛ! 1:2!
Т. Дини
Пас отдал
И. Анья
86'
84'
Замена
С. Айрленд
️️️️
М. Арнаутович
84'
Замена
М. Диуф
️️️️
И. Афеллай
Желтая карточка
А. Гедиура
83'
Замена
И. Анья
️️️️
Н. Аке
76'
76'
Желтая карточка
Д. Уолтерс
Замена
А. Гедиура
️️️️
В. Бехрами
55'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
55'
51'
ГОЛ! 0:2!
Хоселу
Пас отдал
Д. Уолтерс
Желтая карточка
А. Ньом
45'
Желтая карточка
Э. Капу
41'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Ф. Бардсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
23
Дионатан
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-3-2-2
1
Гомес
15
Аке
3
Бритос
20
Кэткарт
4
Суарес
6
Капу
12
Ньом
14
Хурадо
85
Бехрами
9
Игало
14
Дини
4-2-4
1
Батлэнд
27
Бардсли
5
Кэмерон
5
Муниеса
2
Вольшайд
12
Уилэн
16
Имбула
19
Уолтерс
17
Афеллай
13
Хоселу
7
Арнаутович
85
Бехрами
6
Гедиура
6
Гедиура
85
Бехрами
15
Аке
21
Анья
21
Анья
15
Аке
14
Хурадо
39
Амрабат
39
Амрабат
14
Хурадо
7
Арнаутович
7
Айрленд
7
Айрленд
7
Арнаутович
17
Афеллай
92
Диуф
92
Диуф
17
Афеллай
Остались в запасе
Уотфорд
Сток Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
23
Дионатан
ЦЗ
1
Якоб Хаугор
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
23
Дионатан
ЦЗ
1
Якоб Хаугор
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Уотфорд - Сток Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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