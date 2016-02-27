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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Астон Вилла
Сток Сити - Астон Вилла: обзор матча 27 февраля 2016
Сток Сити
27.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
51'
М. Арнаутович (П)
56'
М. Арнаутович
79'
Л. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Астон Вилла
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Окоре
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Арнаутович
89'
79'
ГОЛ! 2:1!
Л. Бакуна
Пас отдал
Р. Жестеде
77'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Ж. Верету
Замена
Хоселу
️️️️
Д. Уолтерс
71'
Замена
Б. Кркич
️️️️
И. Афеллай
71'
58'
Замена
С. Синклейр
️️️️
К. Хиль
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
Д. Шакири
56'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Арнаутович
51'
45'
Желтая карточка
А. Хаттон
36'
Желтая карточка
И. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
23
Дионатан
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Джордан Лайден
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
4-2-1-3
1
Батлэнд
33
Питерс
2
Вольшайд
5
Кэмерон
27
Бардсли
12
Уилэн
16
Имбула
10
Шакири
19
Уолтерс
17
Афеллай
7
Арнаутович
4-2-3-1
31
Банн
5
Окоре
15
Лескотт
21
Хаттон
26
Сиссоко
5
Гуйе
8
Вествуд
10
Хиль
17
Верету
10
Бакуна
11
Агбонлахор
19
Уолтерс
13
Хоселу
13
Хоселу
19
Уолтерс
7
Арнаутович
92
Диуф
92
Диуф
7
Арнаутович
17
Афеллай
9
Кркич
9
Кркич
17
Афеллай
10
Хиль
7
Синклейр
7
Синклейр
10
Хиль
17
Верету
39
Жестеде
39
Жестеде
17
Верету
Остались в запасе
Сток Сити
Астон Вилла
23
Дионатан
ЦЗ
1
Якоб Хаугор
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
23
Дионатан
ЦЗ
1
Якоб Хаугор
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Сток Сити - Астон Вилла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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