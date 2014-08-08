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    Богдан Сичкарук - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Богдан
    Отчество Викторович
    Фамилия Сичкарук
    Команда Ворскла
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 августа 1994 (28 лет)
    Рост 189
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Заря (Луганск)
    01.11.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:0 Мариуполь (Мариуполь)
    03.10.2014 Был в запасе Волынь (Луцк) 2:2 Ворскла (Полтава)
    31.08.2014 Был в запасе Днепр (Днепр) 1:1 Ворскла (Полтава)
    16.08.2014 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:1 Металлург (Донецк)
    08.08.2014 87' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Ворскла (Полтава)
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