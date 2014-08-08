Богдан Сичкарук - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Сичкарук
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Вес
|82
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Сичкарук
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Заря (Луганск)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|03.10.2014
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Ворскла (Полтава)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|16.08.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Металлург (Донецк)
|08.08.2014
|87' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Ворскла (Полтава)