Денис Синяев - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Синяев
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Денис
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Синяев
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Авангард
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2018
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Авангард (Курск)
|18.08.2018
|74' -90'
|Авангард (Курск)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|12.08.2018
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|Авангард (Курск)
|08.08.2018
|87' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|04.08.2018
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|3:1
|Авангард (Курск)
|29.07.2018
|80' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|23.07.2018
|78' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|0:0
|Авангард (Курск)
|17.07.2018
|81' -90'
|Авангард (Курск)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|90'