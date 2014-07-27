Иван Лобай - статистика
#70 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Лобай
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Иван
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Лобай
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2014
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|04.10.2014
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|3:3
|Металлист (Харьков)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Металлург (Запорожье)
|10.08.2014
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|4:0
|Карпаты (Львов)
|03.08.2014
|1' -66'
|Карпаты (Львов)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|27.07.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Карпаты (Львов)