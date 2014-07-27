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    Иван Лобай - статистика

    #70 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Владимирович
    Фамилия Лобай
    Команда Карпаты
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 мая 1996 (26 лет)
    Рост 183
    Вес 72
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2014 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    04.10.2014 Был в запасе Олимпик (Донецк) 1:0 Карпаты (Львов)
    21.09.2014 Был в запасе Карпаты (Львов) 3:3 Металлист (Харьков)
    31.08.2014 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:2 Металлург (Запорожье)
    10.08.2014 Был в запасе Днепр (Днепр) 4:0 Карпаты (Львов)
    03.08.2014 1' -66' Карпаты (Львов) 0:1 Металлург (Донецк)
    27.07.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:2 Карпаты (Львов)
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