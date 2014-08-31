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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлург
Карпаты - Металлург: обзор матча 31 августа 2014
Карпаты
31.08.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Металлург
30'
В. Лисицкий (АГ)
90'
Н. Татарков
90+2'
Д. Лепа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлург
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Лепа
Пас отдал
Р. Платон
90'
ГОЛ! 1:1!
Н. Татарков
Пас отдал
Д. Лепа
85'
Желтая карточка
Р. Платон
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
Д. Кожанов
79'
77'
Замена
Р. Платон
️️️️
В. Приёмов
77'
Замена
В. Гавриш
️️️️
И. Жураховский
71'
Желтая карточка
В. Лисицкий
Замена
М. Кополовец
️️️️
О. Голодюк
61'
46'
Замена
Н. Татарков
️️️️
Ю. Штурко
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Лисицкий
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
77
Сержио
ЛП
21
Игорь Жураховский
ЦП
21
Юрий Штурко
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
70
Иван Лобай
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
22
Тарас Пучковский
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
14
Виталий Гавриш
ОП
81
Валериан Гвилия
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
3-2-3-1
31
Ильющенков
4
Гитченко
6
Балажиц
32
Пластун
21
Костевич
11
Мирошниченко
32
Голодюк
9
Кожанов
20
Даушвили
7
Сергийчук
4-2-4
12
Боровик
13
Коротецкий
22
Лисицкий
20
Пашаев
18
Каплиенко
21
Жураховский
77
Сержио
28
Юсов
80
Приёмов
11
Лепа
21
Штурко
32
Голодюк
18
Кополовец
18
Кополовец
32
Голодюк
9
Кожанов
9
Мартынюк
9
Мартынюк
9
Кожанов
21
Штурко
11
Татарков
11
Татарков
21
Штурко
21
Жураховский
14
Гавриш
14
Гавриш
21
Жураховский
80
Приёмов
24
Платон
24
Платон
80
Приёмов
Остались в запасе
Карпаты
Металлург
8
Амбросий Чачуа
АП
70
Иван Лобай
ЦЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
1
Максим Старцев
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
81
Валериан Гвилия
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
8
Амбросий Чачуа
АП
70
Иван Лобай
ЦЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
81
Валериан Гвилия
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Карпаты - Металлург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Украина
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