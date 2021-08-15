Сергей Гринь - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Гринь
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Гринь
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Александрия
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.10.2021
|86' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|03.10.2021
|1' -74'
|Верес (Ривне)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|25.09.2021
|1' -46'
|Александрия (Александрия)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.09.2021
|1' -63'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Александрия (Александрия)
|10.09.2021
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Ингулец (Петрово)
|53'
|15.08.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:1
|Александрия (Александрия)