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    Сергей Гринь - статистика

    #50 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Витальевич
    Фамилия Гринь
    Команда Заря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июня 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Вес 76
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
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