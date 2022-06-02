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    Фабио Томаззини - статистика

    Имя Фабио
    Фамилия Томаззини
    Команда Кьево
    Состав Молодежный
    Родной город Сан-Марино
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 февраля 1996 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 1' -84' Сан-Марино 0:4 Эстония
    12.06.2022 Был в запасе Мальта 1:0 Сан-Марино
    05.06.2022 Был в запасе Сан-Марино 0:2 Мальта
    02.06.2022 Был в запасе Эстония 2:0 Сан-Марино
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