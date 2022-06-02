Фабио Томаззини - статистика
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Томаззини
|Команда
|Кьево
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сан-Марино
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1996 (27 лет)
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Томаззини
|Команда
|Кьево
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сан-Марино
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Марино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|1' -84'
|Сан-Марино
|0:4
|Эстония
|12.06.2022
|Был в запасе
|Мальта
|1:0
|Сан-Марино
|05.06.2022
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:2
|Мальта
|02.06.2022
|Был в запасе
|Эстония
|2:0
|Сан-Марино