Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сан-Марино - Финляндия
Сан-Марино - Финляндия: обзор матча 20 ноября 2023
Сан-Марино
20.11.2023, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 10 тур
1 : 2
Завершен
Финляндия
90+7'
Ф. Берарди (П)
50'
П. Сойри
58'
П. Сойри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Марино - Финляндия
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Берарди
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Р. Йенсен
Желтая карточка
Т. Дзафферани
90'
+4
Желтая карточка
М. Баттистини
90'
+1
79'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Т. Пукки
Замена
Т. Дзафферани
️️️️
М. Муларони
78'
70'
Замена
Б. Каллман
️️️️
Д. Хаканс
70'
Замена
К. Кайринен
️️️️
Г. Камара
70'
Замена
Й. Уронен
️️️️
П. Сойри
Желтая карточка
Л. Капиккьони
69'
Замена
Ф. Берарди
️️️️
М. Витаиоли
62'
58'
ГОЛ! 0:2!
П. Сойри
Пас отдал
Т. Гальвес
50'
ГОЛ! 0:1!
П. Сойри
46'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Р. Лод
35'
Желтая карточка
Т. Гальвес
Желтая карточка
М. Витаиоли
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
12
Алессандро Този
ЛЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
7
Маттео Витаиоли
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Финляндия
12
Вильями Синисало
ВР
3
Артту Хосконен
ЦЗ
2
Томас Гальвес
ЦЗ
22
Даниэль Хаканс
ЛВ
3
Ричард Йенсен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
0
Лукас Лингман
ЦП
10
Теему Пукки
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
0
Andrea Magi
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
10
Филиппо Берарди
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
0
Хуго Кето
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
14
Каан Кайринен
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
4-5-1
23
Симончини
12
Този
6
Росси
3
Палацци
5
Франциози
17
Голинуччи
8
Капиккьони
22
Муларони
21
Лаццари
2
Д'Аддарио
7
Витаиоли
2-5-2-1
12
Синисало
3
Хосконен
2
Гальвес
13
Сойри
6
Камара
8
Лод
0
Лингман
7
Тэйлор
3
Йенсен
22
Хаканс
10
Пукки
22
Муларони
22
Дзафферани
22
Дзафферани
22
Муларони
7
Витаиоли
10
Берарди
10
Берарди
7
Витаиоли
13
Сойри
18
Уронен
18
Уронен
13
Сойри
6
Камара
14
Кайринен
14
Кайринен
6
Камара
10
Пукки
9
Йенсен
9
Йенсен
10
Пукки
22
Хаканс
19
Каллман
19
Каллман
22
Хаканс
8
Лод
20
Похьянпало
20
Похьянпало
8
Лод
Остались в запасе
Сан-Марино
Финляндия
23
Элиа Бенедеттини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
0
Andrea Magi
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
1
Лукаш Градецки
ВР
0
Хуго Кето
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
23
Элиа Бенедеттини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
0
Andrea Magi
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
0
Хуго Кето
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Сан-Марино - Финляндия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Манфредас Лукьянчукас
Стадион:
Сан-Марино Стэдиум
Новости команд
Все
Сан-Марино
Финляндия
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+