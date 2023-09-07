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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Дания - Сан-Марино
Дания - Сан-Марино: обзор матча 07 сентября 2023
Дания
07.09.2023, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 5 тур
4 : 0
Завершен
Сан-Марино
26'
П. Хейбьерг
28'
Й. Меле
40'
Й. Винд
90+3'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дания - Сан-Марино
ГОЛ! 4:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Эриксен
90'
+3
85'
Замена
М. Муларони
️️️️
Л. Лаццари
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Й. Винд
82'
Замена
Н. Валлис
️️️️
Й. Линдстрем
72'
66'
Замена
А. Д'Аддарио
️️️️
М. Баттистини
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
П. Хейбьерг
58'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Сков Ольсен
58'
Замена
М. Юльманн
️️️️
М. Йенсен
58'
46'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Л. Чеккароли
ГОЛ! 3:0!
Й. Винд
Пас отдал
К. Эриксен
40'
ГОЛ! 2:0!
Й. Меле
Пас отдал
К. Эриксен
28'
ГОЛ! 1:0!
П. Хейбьерг
Пас отдал
Й. Винд
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
17
Йеспер Линдстрем
АП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
12
Алессандро Този
ЛЗ
6
Данте Росси
ЛЗ
13
Роберто Ди Майо
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
8
Томас Делэни
ОП
15
Кристиан Нергор
ЦП
0
Николай Валлис
АП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
0
Andrea Magi
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
4-2-3-1
1
Шмейхель
17
Стригер Ларсен
4
Кьер
2
Андерсен
5
Меле
7
Йенсен
23
Хейбьерг
10
Эриксен
17
Линдстрем
11
Сков Ольсен
19
Винд
3-2-4-1
23
Бенедеттини
21
Баттистини
12
Този
13
Ди Майо
5
Франциози
6
Росси
21
Лаццари
8
Капиккьони
17
Голинуччи
14
Чеккароли
21
Томаззини
7
Йенсен
21
Юльманн
21
Юльманн
7
Йенсен
17
Линдстрем
0
Валлис
0
Валлис
17
Линдстрем
19
Винд
20
Поульсен
20
Поульсен
19
Винд
11
Сков Ольсен
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
11
Сков Ольсен
23
Хейбьерг
9
Хойлунд
9
Хойлунд
23
Хейбьерг
21
Лаццари
22
Муларони
22
Муларони
21
Лаццари
21
Баттистини
2
Д'Аддарио
2
Д'Аддарио
21
Баттистини
14
Чеккароли
7
Витаиоли
7
Витаиоли
14
Чеккароли
Остались в запасе
Дания
Сан-Марино
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
15
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
0
Andrea Magi
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
23
Микаэль Баттистини
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
15
Кристиан Нергор
ЦП
Остались в запасе
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
0
Andrea Magi
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
23
Микаэль Баттистини
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Дания - Сан-Марино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
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