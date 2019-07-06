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Пабло Эрнандес
Статистика
Пабло Эрнандес - статистика
Завершил карьеру
24 октября 1986 (39), Тукуман
#19 | Полузащитник
185 см | 81 кг
Чили | Аргентина
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Статистика по турнирам
Кубок Америки 2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Кубок конфедераций 2017
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Кубок Америки 2016
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чили
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, Матч за 3-е место
Аргентина
2 : 1
06.07.2019
Чили
Был в запасе
Кубок Америки, 1/2 финала
Чили
0 : 3
04.07.2019
Перу
Был в запасе
Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия
0 : 0
29.06.2019
Чили
Был в запасе
Кубок Америки, 3 тур
Чили
0 : 1
25.06.2019
Уругвай
1' - 90'
Кубок Америки, 2 тур
Эквадор
1 : 2
22.06.2019
Чили
86' - 90'
Кубок Америки, 1 тур
Япония
0 : 4
18.06.2019
Чили
78' - 90'
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