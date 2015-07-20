Иван Миронов - статистика
#95 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Миронов
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Имя
|Иван
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Миронов
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рязань
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Калуга (Калуга)
|01.11.2015
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|25.10.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Чертаново (Москва)
|18.10.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|11.10.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|04.10.2015
|1' -73'
|Энергомаш (Белгород)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|03.08.2015
|1' -65'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|4'
|28.07.2015
|1' -76'
|Рязань (Рязань)
|0:3
|Зенит (Пенза)
|20.07.2015
|1' -50'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Рязань (Рязань)