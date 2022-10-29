Джамбулат Дулаев - статистика
#84 | Нападающий
|Имя
|Джамбулат
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Дулаев
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 1998 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Имя
|Джамбулат
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Дулаев
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 1998 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Химки (Химки)
|13.11.2022
|80' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|Сочи (Сочи)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:0
|Оренбург (Оренбург)
|29.10.2022
|61' -90'
|Динамо (Москва)
|6:1
|Химки (Химки)