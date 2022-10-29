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    Джамбулат Дулаев - статистика

    #84 | Нападающий
    Имя Джамбулат
    Отчество Олегович
    Фамилия Дулаев
    Команда Химки
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 октября 1998 (24 года)
    Рост 174
    Вес 69
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Факел 1:1 Химки Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:1 Химки (Химки)
    13.11.2022 80' -90' Химки (Химки) 0:2 Сочи (Сочи)
    04.11.2022 Был в запасе Химки (Химки) 2:0 Оренбург (Оренбург)
    29.10.2022 61' -90' Динамо (Москва) 6:1 Химки (Химки)
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