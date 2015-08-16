Дмитрий Чурилин - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Чурилин
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|170
|Вес
|69
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Чурилин
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|170
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челябинск
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|7:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|26.10.2015
|82' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:2
|Носта (Новотроицк)
|20.10.2015
|82' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|14.10.2015
|89' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|15.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|0:3
|Челябинск (Челябинск)
|09.09.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|03.09.2015
|1' -60'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:1
|Челябинск (Челябинск)
|28.08.2015
|68' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|21.08.2015
|1' -70'
|Волга (Ульяновск)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|16.08.2015
|1' -66'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Челябинск (Челябинск)
|10.08.2015
|72' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|03.08.2015
|75' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Челябинск (Челябинск)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)