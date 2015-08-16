|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Носта
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|56' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|26.10.2015
|77' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:2
|Носта (Новотроицк)
|20.10.2015
|80' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|14.10.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Ульяновск)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Динамо (Киров)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Носта (Новотроицк)
|09.09.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|21.08.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|10.08.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|1:6
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|28.07.2015
|1' -57'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)