Алексей Токарев - статистика
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Токарев
|Команда
|Якутия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Токарев
|Команда
|Якутия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Якутия
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:2
|Якутия (Якутск)
|22.10.2015
|84' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:2
|Динамо (Барнаул)
|86'
|19.10.2015
|46' -90'
|Якутия (Якутск)
|3:5
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|56'
|22.09.2015
|Был в запасе
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:0
|Якутия (Якутск)
|19.09.2015
|76' -90'
|Чита (Чита)
|2:1
|Якутия (Якутск)
|30.07.2015
|66' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|5:2
|Якутия (Якутск)
|22.07.2015
|85' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:2
|Якутия (Якутск)
|19.07.2015
|70' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:2
|Якутия (Якутск)